Zarówno Julian Nagelsmann, jak i Mauricio Pochettino pozostają bezrobotni. Łączy się ich z wieloma klubami, ale według portalu 90min, żaden z nich nie podejmie już pracy w tym sezonie. Każdy z nich liczy na to, że latem zwolni się wakat w Realu Madryt.

PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Bayern Monachium w marcu zwolnił Juliana Nagelsmanna, zaś Mauricio Pochettino nie pracuje w zawodzie od 5 lipca 2022 roku

Obu trenerów łączy się z wieloma klubami, a najczęściej – z Tottenhamem

Żaden z nich nie zamierza jednak podjąć pracy w tym sezonie. Liczą, że latem Carlo Ancelotti odejdzie z Realu Madryt, co jednemu z nich otworzy drogę do poprowadzenia wielkiego hiszpańskiego klubu

Pochettino i Nagelsmann czekają na Real Madryt

Mauricio Pochettino nie pracuje w zawodzie trenera od 5 lipca 2022 roku, gdy zwolniono go z Paris Saint-Germain. Julian Nagelsmann przebywa na bezrobociu znacznie krócej. Bayern Monachium zastąpił go Thomasem Tuchelem ledwie tydzień temu. Mimo tego obu szkoleniowców łączy się z wieloma klubami. Media najwięcej uwagi poświęciły możliwości podjęcia przez jednego z nich pracy w Tottenhamie Hotspur. W teorii do końca sezonu funkcję pierwszego trenera ma tam pełnić Cristian Stellini, ale Koguty już rozglądają się za bardziej “prestiżowym” rozwiązaniem.

Portal 90 min donosi jednak, że ani Pochettino, ani Nagelsmann nie zamierzają podejmować nowej pracy w trwającej kampanii. Liczą bowiem, że latem zwolni się miejsce na ławce Realu Madryt. Jeśli Carlo Ancelotti nie wygra żadnego istotnego trofeum, Florentino Perez może kazać mu odejść. Sam Włoch też spadłby wówczas na cztery łapy, bo na stole ma ponoć ofertę z reprezentacji Brazylii. Zarówno dla Argentyńczyka, jak i Niemca, możliwość pracy na Santiago Bernabeu byłaby spełnieniem marzeń i ambicji.

Zobacz też: Arsenal chce obrońcę Barcelony, a do tego zgarnąć jej cel transferowy.

Real Madryt Real Valladolid 1.22 7.50 13.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 marca 2023 16:29 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin