fot. PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice

Declan Rice ma przed sobą ostatnie miesiące w barwach West Hamu United. Anglik jest gotów dołączyć latem do ekipy z europejskiej czołówki. Gianluca Di Marzio w rozmowie z SoccerNews.nl wskazuje, gdzie ostatecznie może wylądować.

Declan Rice przygotowuje się do odejścia z West Hamu United

Pomocnik cieszy się ogromnym zainteresowaniem na Wyspach Brytyjskich

Jego umiejętności docenia również Carlo Ancelotti

Real Madryt wkroczy do walki o Declana Rice’a?

Na przestrzeni ostatnich kilku lat wielokrotnie mówiło się o potencjalnym transferze Declana Rice’a do mocniejszej ekipy. Pomocnik konsekwentnie pracował na swoją markę w Premier League, stając się jednym z najlepszych na swojej pozycji. Anglik podziwia swoich reprezentacyjnych kolegów, którzy mają okazję walczyć o najwyższe cele i zamierza wkrótce do nich dołączyć. Zaznacza, że jest gotowy na przenosiny do czołowego europejskiego klubu. Transfer ma zostać sfinalizowany w trakcie letniego okienka transferowego.

Rice cieszy się olbrzymim zainteresowaniem na Wyspach Brytyjskich. Aktualnie faworytem wydaje się być Arsenal, choć Manchester United oraz Chelsea wciąż mają go na swoich listach życzeń. Zastanawiające są w szczególności potencjalne działania The Blues, którzy koniecznie muszą latem wzmocnić środek pola. Priorytetem jest Enzo Fernandez, a kandydatura reprezentanta Anglii również zbiera wysokie noty.

Okazuje się, że Rice może mieć okazję również do zmiany ligi. Gianluca Di Marzio informuje, że wielkim fanem jego umiejętności jest Carlo Ancelotti. Biorąc pod uwagę, że Toni Kroos oraz Luka Modrić zbliżają się do piłkarskiej emerytury, 24-latek wydaje się dla Realu Madryt ciekawą opcją do uzupełnienia kadrowych braków.

Nieznana jest także ostateczna cena za defensywnego pomocnika. West Ham United oczekiwał dotychczas ponad 100 milionów euro, natomiast zbliżający się do końca kontrakt może tę kwotę nieco zmniejszyć.

