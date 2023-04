PressFocus Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Gwiazdor Atalanty może trafić na boiska Premier League

Chelsea jest zainteresowana kupnem Rasmusa Hojlunda

Piłkarz obecnie błyszczy na boiskach Serie A w koszulce Atalanty

Rasmus Hojlund celem transferowym “The Blues”

Obecnie w Chelsea brakuje nie tylko trenera (Graham Potter został zwolniony), ale również nominalnego środkowego napastnika. Tę rolę muszą obsadzać Kai Havertz, Joao Felix, czy Christian Pulisic. Żaden z nich nie jest klasyczną “dziewiątką”. Armando Broja jest poważnie kontuzjowany, a Pierre-Emerick Aubameyang zawodzi i prawdopodobnie latem opuści Londyn. Jak informuje “Daily Mail”, działacze “The Blues” więc planują ściągnąć w swoje szeregi duńską perełkę, która błyszczy w Serie A.

Mowa tu o Rasmusie Hojlundzie. 20-latek trafił do Atalanty Bergamo przed tym sezonem za 17,5 miliona euro. Cena w tamtym czasie była zaskakująco spora, ale inwestycja się jak najbardziej opłaciła. Piłkarz, według “Transfermarkta”, obecnie jest wart dwa razy tyle. Taka suma pieniędzy nie powinna robić wrażenia na Chelsea, ale najważniejszy głos w tej sprawie ma popularna “La Dea”. To oni ustalą cenę i prawdopodobnie zażyczą sobie za transfer Duńczyka dużo więcej pieniędzy.

Rasmus Hojlund jest bez wątpienia objawieniem tego sezonu we włoskiej Serie A. 20-latek wszedł do ligi “z buta”. Szybko wygryzł ze składu Luisa Muriela oraz Duvana Zapatę i to on jest dziś strzelbą numer jeden w zespole Gian Piero Gasperiniego. W rozgrywkach Serie A rozegrał 24 spotkania, w których zdobył siedem bramek oraz zanotował trzy asysty. Ostatnio błysnął też w narodowych barwach. W dwóch meczach eliminacyjnych strzelił aż pięć goli.

