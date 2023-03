Źródło: Get Football

Manchester United poszukuje napastnika, który będzie wzmocnieniem w przyszłym sezonie. Na celowniku mają wiele gwiazd, a "Get Football" donosi, że jedną z takich jest Randal Kolo Muani.

PressFocus Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani nie może narzekać na brak zainteresowania

Eintracht Frankfurt czeka na poważne oferty

Manchester United poważnie zastanawia się nad transferem Francuza

Randal Kolo Muani może latem zawitać na Old Trafford

Manchester United przygotowuje się do letniego okna transferowego. Celem klubu będzie sprowadzenie nowego środkowego napastnika, przede wszystkim bramkostrzelnego, i w tym kontekście wymieniano przede wszystkim Harry’ego Kane’a. Dodatkowo dziś portal “Get Football” informuje, że angielski klub poważnie interesuje się sprowadzeniem Randala Kolo Muaniego.

Wicemistrz świata występuje obecnie w Eintrachcie Frankfurt, gdzie pokazuje się z naprawdę dobrej strony. Do tego ma on za sobą naprawdę dobry mundial w Katarze. Dyrektor sportowy niemieckiego klubu w niedawnym wywiadzie poinformował, że nie mają zamiaru sprzedawać swojego zawodnika. Chyba że dotrze do nich odpowiednia oferta. Mowa tu oczywiście o kwocie, która będzie przekraczała 100 milionów euro.

Randal Kolo Muani w tym sezonie rozegrał 35 spotkań w koszulce Eintrachtu Frankfurt. Statystyki tego piłkarza robią ogromne wrażenie. Bowiem zdobył 16 bramek oraz zanotował 14 asyst.

