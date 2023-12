Radu Dragusin jest gorącym towarem na rynku transferowym. Agent obrońcy w rozmowie z "Sportitalia" zdementował plotki o dołączeniu do Romy. Jednocześnie wskazał możliwe kierunki transferu.

Imago / Nicolò Campo Na zdjęciu: Radu Dragusin

Radu Dragusin może zostać bohaterem dużego transferu w styczniu

Jego agent zaprzeczył informacją o transferze obrońcy do Romy lub Atalanty

21-latek jest aktualnie zawodnikiem Genoi

Dragusin na pewno nie zostanie sprzedany do Romy

Radu Dragusin najprawdopodobniej zimą zmieni klub. Usługami Rumuna zainteresowane jest wiele zespołów. Zawodnik Genoi łączony jest z transferem między innymi do Tottenhamu, Arsenalu czy Barcelony. Media sugerowały także przenosiny obrońcy wewnątrz ligi i dołączenie do Romy bądź Atalanty. Plotkom zaprzeczył jednak jego agent, który w rozmowie z portalem “Sportitalia” przyznał, że jego klient rozważy tylko propozycję z topowych drużyn.

– Roma lub Atalanta? Moim zdaniem, jeśli opuści Genuę, zrobi to tylko do topowej drużyny. Mówię o jednej z 5-6 najlepszych drużyn w Premier League bądź o najlepszych klubach we Włoszech jak Inter czy Milan – powiedział.

– Podaje te zespoły jako przykład. Nie mówię, że było jakieś zainteresowanie z ich strony. To bardzo dobre drużyny i bylibyśmy szczęsliwi, gdyby się nim interesowali – dodał agent obrońcy.

Dragusin w tym sezonie imponuje formą. Na poziomie Serie A rozegrał w tym sezonie 18 meczów, w których zdobył 2 bramki.

