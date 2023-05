Radomiak Radom praktycznie utrzymał się już w PKO BP Ekstraklasie, a co za tym idzie może już powieli myśleć o przyszłym sezonie. Według Szymona Janczyka z "Weszło" w najbliższym czasie dojdzie do transferu skrzydłowego z drugiej ligi portugalskiej.

PressFocus Na zdjęciu: Radomiak Radom

Radomiak szykuje pierwsze letnie wzmocnienie swojego zespołu

Jak donosi portal “weszlo.com” będzie nim skrzydłowy z drugiej ligi portugalskiej

Zespół z Radomia zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy

Kolejny Portugalczyk w Radomiaku

Radomiak Radom może być już praktycznie pewny utrzymania w Ekstraklasie na kolejny sezon. Tym samym władze kluby mogą spoglądać na przyszłą kampanię, planując nowe cele. Jednym z takich elementów są transfery. A jak informuje portal “weszlo.com”, w najbliższym czasie dojdzie do pierwszego z nich.

Klub z Radomia słynie ze ściągania piłkarzy z ciekawych, czasami egzotycznych jak na nasze warunki krajów. Tym razem do klubu może dołączyć kolejny Portugalczyk. Edi Semedo, bo o nim mowa to czołowy skrzydłowy drugiej ligi portugalskiej. Według “Weszło”, jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to 23-latek zostanie nowym graczem Radomiaka.

Piłkarz w 29 spotkaniach zaplecza portugalskiej ekstraklasy zdobył cztery bramki i zanotował trzy asysty. Według informacji Szymona Janczyka klub zainteresowany jest także usługami Jana Grzesika i Maxime Domingueza.

