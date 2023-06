fot. Imago / Sebastian Frej Na zdjęciu: Piłkarze PSG

Paris Saint-Germain rozgląda się za wzmocnieniami w ofensywie

Profil Zone Sport na Twitterze podało, że na radarze francuskiego giganta znalazł się Marcus Rashford

Angielski napastnik ma w szeregach PSG zastąpić Kyliana Mbappe

PSG chce dogadać transfer z Manchesterem United

Paris Saint-Germain z jednej strony ma zamiar namieszać z Luisem Enrique w kolejnej kampanii w Lidze Mistrzów. Z drugiej nie może być pewny zatrzymania kilku czołowych zawodników.

Profil Zone Sport na Twitterze przekonuje, że PSG ma wizję, aby po ewentualnym transferze Kyliana Mbappe do Realu Madryt, zastąpić go zawodnikiem Manchesteru United. Marcus Rashford stał się priorytetem dla klubu z Old Trafford.

Wcześniej głównym celem dla ekipy z Paryża jawił się Rafael Leao. Portugalczyk jednak zdecydował się na parafowanie nowego kontraktu z AC Milan. Tym samym dzisiaj wszystkie siły PSG mogą być rzucone na transfer z udziałem Anglika.

Rashford w ostatniej kampanii rozegrał 56 spotkań. Zdobył w nich 30 bramek i zaliczył 11 asyst.

