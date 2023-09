Xavi Simons przebywa obecnie na wypożyczeniu z Paris Saint-Germain w RB Lipsk. Dyrektor sportowy Byków przyznał, że jego klub będzie pracował nad pozostaniem pomocnika na stałe, co rozwścieczyło Nassera Al-Khelaifiego.

Xavi Simons ma za sobą świetny sezon w PSV Eindhoven

Obecną kampanię Holender spędza na wypożyczeniu z PSG do RB Lipsk

Dyrektor sportowy Byków zasugerował, że chciałby 20-latka na stałe w swoim klubie. To nie spotkało się z przychylnością Nassera Al-Khelaifiego

Simons wróci po sezonie do Paris Saint-Germain

Xavi Simons rozegrał spektakularny sezon 2022/2023 w PSV Eindhoven. Po jego zakończeniu Paris Saint-Germain nie musiało się długo namyślać, zanim skorzystało z opcji odkupienia pomocnika za zaledwie cztery miliony euro. Jednocześnie uznano, że w stolicy Francji nie otrzyma wystarczająco dużo minut. Dlatego też Francuzi wypożyczyli podopiecznego do RB Lipsk. Tam 20-latek szybko się zaaklimatyzował. Na tyle, że dyrektor sportowy Byków przyznał, że klub będzie pracował nad wykupieniem Simonsa na stałe.

Jak donoszą francuskie media, to nie spotkało się z przychylnością Nassera Al-Khelaifiego. Ponoć prezes PSG natychmiast skontaktował się z RB Lipsk. W mocnych słowach wyjaśnił, że umowa dotycząca Holendra zamyka się w trwającym sezonie. Nie ma opcji, by pozostał on na Red Bull Arena na stałe.

Simons rozegrał w tym sezonie siedem spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich trzy bramki i cztery asysty.

