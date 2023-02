fot. PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Leo Messi wciąż nie podjął decyzji w sprawie swojej przyszłości w Paris Saint-Germain. Jego ewentualnym następcą na Parc des Princes może zostać Mohamed Salah – donosi Rudy Galetti.

Leo Messi może po sezonie opuścić szeregi Paris Saint-Germain

Paryżanie rozglądają się za potencjalnym następcą Argentyńczyka

Doszło już do pierwszych kontaktów z otoczeniem Mohameda Salaha

Salah zastąpi Messiego?

Przyszłość Leo Messiego w Paris Saint-Germain stoi pod znakiem zapytania. Po sezonie wygasa jego kontrakt, a w tej chwili porozumienie między stronami nie zostało osiągnięte. Paryżanie chcą zatrzymać swoją gwiazdę na dłużej, natomiast spore wątpliwości ma sam Argentyńczyk, który po mistrzostwach świata w Katarze zmienił nastawienie i skłania się ku odejściu. Sprawa nie została jeszcze przesądzona, a wiele zależy od potencjalnych kierunków legendarnego piłkarza.

Władze mistrza Francji przygotowują się na ewentualne rozstanie i myślą nad następcą Messiego. Na radary trafił Mohamed Salah, o którego paryżanie postarają się w przypadku utraty reprezentanta Argentyny. Rudy Galetti informuje, że przedstawiciele klubu skontaktowali się już z otoczeniem skrzydłowego i przygotowali grunt pod możliwy transfer.

Liverpool w tym sezonie znajduje się w olbrzymich tarapatach i może nie wywalczyć awansu do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Niewykluczone, że Egipcjanin rozważy więc zmianę otoczenia, tak aby wciąż grać w elitarnych rozgrywkach. Co więcej, The Reds latem przeprowadzą rewolucję i przebudują obecną kadrę. Aby znaleźć fundusze na transfery, nieunikniona będzie sprzedaż zawodników. Ewentualne rozstanie z gwiazdą zapewniłoby poważny zastrzyk gotówki.

W obecnym sezonie 30-latek nie jest już tak regularny. W 35 występach we wszystkich rozgrywkach zgromadził łącznie 19 trafień i 9 asyst.

