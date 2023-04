fot. PressFocus Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Wielu zawodników nie może być pewnych przyszłości na Parc des Princes

Paryżanie planują już transfery na najbliższe okienko

Francuski gigant skupi się na ściąganiu rodaków

Rozchwytywani Francuzi trafią do PSG?

Kolejne niepowodzenie w Lidze Mistrzów sprawia, że projekt Paris Saint-Germain znów przejdzie poważne zmiany. Posadę straci Christophe Galtier, a wraz z nim Parc des Princes opuści kilku piłkarzy. Wśród grupy, która może latem odejść z ekipy mistrza Francji są między innymi Leo Messi, Neymar, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Carlos Soler czy Fabian Ruiz.

Plan paryżan zakłada skupienie się na ściągnięciu wyróżniających się rodaków. Jest to niejako ukłon w stronę Kyliana Mbappe, który miałby stać się pełnoprawną twarzą drużyny.

Na celowniku Paris Saint-Germain znaleźli się rozchwytywani Randal Kolo Muani i Khepren Thuram. Napastnik Eintrachtu cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a transfer pomocnika Nicei rozważają także ekipy z Premier League.

Wiele wskazuje na to, że do Paryża zawita również Rayan Cherki. Utalentowany 19-latek stał się w tym sezonie absolutną gwiazdą Lyonu i może kontynuować rozwój w nowym klubie. Wśród kandydatów do wzmocnienia Paris Saint-Germain są także Youssouf Fofana z AS Monaco i Manu Kone z Borussii Moenchengladbach.

