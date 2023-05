Jak donoszą francuskie media, Paris Saint-Germain dąży do zatrzymania Sergio Ramosa na kolejny sezon. Choć Hiszpana kuszą wielkie pieniądze od Al-Hilal, na ten moment najprawdopodobniejsze wydaje się pozostanie 37-latka w stolicy Francji.

PressFocus Na zdjęciu: Sergio Ramos

Drugi sezon Sergio Ramosa w Paris Saint-Germain był znacznie bardziej udany, niż debiutancki

Jego umowa obowiązuje tylko do 30 czerwca. Choć negocjacje w sprawie przedłużenia niedawno wyhamowały, niedawno powinny zostać wznowione

Hiszpana kusi saudyjski Al-Hilal, ale francuskie media przekonują, że obrońca najprawdopodobniej zostanie na Parc des Princes

PSG chce pozostania Ramosa

Przyszłość Sergio Ramosa pozostaje nieznana. Wszystko z powodu… jego bardzo wysokiej formy. Debiutancki sezon Hiszpana w Paris Saint-Germain był do zapomnienia. Liczne kontuzje sprawiły, że większość ekspertów zakwestionowała sens kupna tak wiekowego obrońcy. Ten wrócił jednak do świetnej dyspozycji. W trwającej kampanii jest jednym z najczęściej wykorzystywanych przez Christophe’a Galtiera zawodników.

Jego umowa obowiązuje tylko do 30 czerwca. Obie strony negocjowały już przedłużenie współpracy, ale ostatnio rozmowy zahamowały. Ramos otrzymał niezwykle intratną ofertę z Al-Hilal. Ponoć zespół z Arabii Saudyjskiej zaoferował mu zarobki na poziomie 30 milionów euro za rok gry.

Francuskie Le10Sport przekonuje jednak, że stoper pozostanie na Parc des Princes. Jego podejście do zawodu imponuje samemu Nasserowi Al-Khelaifiemu. Uważa on, że Hiszpan jest potrzebny dzięki swoim naturalnym cechom przywódczym. RMC Sports dodaje, że klub postara się o jak najszybsze przedłużenie umowy. Znając ambicję 37-latka, może on podnieść rękawicę i pozostać w Europie na jeszcze jeden rok.

Ramos w tym sezonie rozegrał 41 spotkań na wszystkich frontach. Zanotował w nich trzy bramki i asystę.

Czytaj więcej: Mistrz świata na celowniku Barcelony.

Paris Saint-Germain AC Ajaccio 1.14 9.00 22.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 maja 2023 10:50 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin