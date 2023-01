PressFocus Na zdjęciu: Rayan Cherki

Paris Saint-Germain rozważa złożenie oferty za Rayana Cherkiego. 19-latek miałby zastąpić w składzie Pablo Sarabię, którzy przeniósł się do Wolverhampton Wanderers.

Rayan Cherki od dawna znajduje się na radarach Paris Saint-Germain

Paryżanie rozważają złożenie oferty za 19-latka już tej zimy

Olympique Lyon nie zamierza jednak łatwo pozbywać się swego wychowanka

Cherki wykona kolejny krok w karierze?

Paris Saint-Germain było wyjątkowo spokojne podczas trwającego zimowego okienka transferowego. Jedynym wartym odnotowania ruchem była sprzedaż Pablo Sarabii do Wolverhampton Wanderers za pięć milionów euro.

Nie oznacza to jednak, że liderzy Ligue 1 zaledwie przypatrują się rynkowi. Jak donosi Goal.com, jeszcze zimą paryżanie mogą złożyć ofertę za Rayana Cherkiego. Giganci już od dawna monitorują sytuację nastolatka. Chcieli przekonać go do przenosin do stolicy już w 2019 roku, wtedy jednak zdecydował się podpisać pierwszy profesjonalny kontrakt z Olympique’em Lyon. W Paryżu miałby zastąpić Sarabię, ale i zapewnić przyszłość linii ofensywnej. Dłuższe pozostanie na Stade de France nie jest pewne zarówno w związku z Kylianem Mbappe, jak i Lionelem Messim.

Olympique Lyon nie zamierza jednak łatwo oddać swego wychowanka.

– Rayan to dziecko klubu, część naszego projektu. To, że wzbudza zainteresowanie jest normalne i daje dumę z naszej akademii, ale posiadanie go z nami jest ważniejsze, niż cokolwiek innego – mówił niedawno prezes klubu, Jean-Michel Aulas.

Cherki rozegrał w tym sezonie 18 spotkań. Zanotował bramkę i trzy asysty w Ligue 1. Portal Transfermarkt wycenia go na 18 milionów euro. Jego umowa z Les Gones obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku.

