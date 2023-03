PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

Chelsea straciła nadzieję na zatrzymanie Mounta

Mason Mount ma ważny kontrakt z Chelsea do czerwca przyszłego roku, jednak wydaje się, że kolejne miesiące będą jego ostatnim w zespole The Blues. Zawodnik wciąż nie jest nawet o krok bliżej uzgodnienia nowej umowy, natomiast ekipa ze Stamford Bridge nie chce ryzykować jego utraty za darmo w 2024 roku. Co więcej, The Athletic utrzymuje, że londyńczycy całkowicie utracili już nadzieję, że mogą zatrzymać swojego gracza.

Według mediów Mount znalazł się na liście życzeń Liverpoolu, który wyraża największe zainteresowanie spośród klubów Premier League. Ponadto objęcie sterów w Bayernie Monachium przez Thomasa Tuchela sprawia, że Bawaria również jest bardzo prawdopodobnym kierunkiem dla pomocnika. Obaj panowie dobrze dogadywali się na Stamford Bridge, a niemiecki szkoleniowiec chciałby ponownie współpracować z Mountem.

Mount od najmłodszych lat gra w Chelsea, a od kilku sezonów jest kluczowym zawodnikiem tego klubu. Dla The Blues rozegrał 192 spotkania, w których zdobył 33 gole i zaliczył 37 asyst.

