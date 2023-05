IMAGO / Matthieu Mirville Na zdjęciu: Leo Messi

Kierunkiem numer jeden Leo Messiego jest powrót do FC Barcelony, choć nic nie jest przesądzone

Argentyńczyk nie zamyka się bowiem na inne opcje w postaci transferu do Al-Hilal lub Interu Miami

35-latek zdaje sobie sprawę, że Blaugrana może nie spełnić wymagań narzuconych przez La Ligę

Messi wróci do Barcy czy podpisze lukratywny kontrakt z innym klubem?

Cesar Luis Merlo z argentyńskiej telewizji “TyC Sports” poinformował, że przyszłość Leo Messiego ciągle jest otwarta. W tym momencie możemy wykluczyć jedynie przedłużenie kontraktu z Paris Saint-Germian, które wydaje się mało prawdopodobne.

Umowa pomiędzy stronami wygasa 30 czerwca 2023 roku i wszystko wskazuje na to, że nie zostanie przedłużona, a to oznacza, że 35-latek odejdzie na zasadzie wolnego transferu. Argentyńczyk ma na stole trzy opcje – powrót do FC Barcelony, transfer do Al-Hilal lub przenosiny do Interu Miami.

W ostatnim czasie nie poczyniono większych postępów ws. przeprowadzki kapitana reprezentacji Albiceleste na Camp Nou. Niezależnie od tego, czy La Liga zatwierdzi plan rentowności Blaugrany, mistrz świata rozważy wszystkie dostępne opcje.

🚨Lionel Messi hoy no está cerca de acordar su regreso a Barcelona. Independientemente de si la Liga aprueba el plan de viabilidad, aún quedan muchísimas piezas por encajar. Su voluntad sigue siendo la de regresar.

*️⃣Persiste la oferta de Al Hilal y el interés del Inter Miami. pic.twitter.com/e16uReUWBP — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 18, 2023