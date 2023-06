PressFocus Na zdjęciu: Herbert Hainer

Bayern Monachium szuka wzmocnień na przyszły sezon

Klub bardzo potrzebuje nowego środkowego napastnika

Prezydent Bayernu zapowiada pobicie rekordu transferowego

Rekord transferowy w Bayernie Monachium. Prezydent potwierdza, że to możliwe

Bayern Monachium ubiegłego już sezonu nie może zaliczyć do udanych. Wymęczone w ostatnich minutach rozgrywek mistrzostwo Niemiec to jedyne trofeum Bawarczyków. W związku z tym w klubie przeprowadzono wiele zmian. Zwolniono m.in. Olivera Kahna i Hasana Salihamidzicia. Pierwszy pełnił funkcję prezesa a drugi dyrektora sportowego.

Zmiany w strukturach organizacyjnych to nie jedyne plany. Klub musi nabyć solidnego snajpera, który zapewni ciągłość bramek. Prezydent Bayernu zapewnił, że to ich główny cel i są w stanie wydać 100 milionów euro. Byłby to transferowy rekord Die Roten. Media spekulują, że na Allianz Arenę mogą przyjść: Kolo Muani, Harry Kane lub Dusan Vlahović.

– Tak, powiedziałem, że FC Bayern jest w stanie wydać 100 milionów. Ale wszystko musi się zgadzać. Wiadomo też, że szukamy środkowego napastnika. Jesteśmy na dobrej drodze – przyznał Herbert Hainer, prezydent Bayernu.

Do tej pory rekordem Bawarczyków było pozyskanie Lucasa Hernandeza za 80 milionów euro.