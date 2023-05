Przemawiając podczas publicznego wystąpienia, prezydent La Liga, Javier Tebas, wypowiedział się na temat możliwego powrotu Lionela Messiego do FC Barcelony. Duma Katalonii robi wszystko, by sprowadzić Argentyńczyka z powrotem na Camp Nou.

PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Tebas skomentował możliwy powrót Messiego do Barcelony

Coraz więcej wskazuje na to, że Argentyńczyk odejdzie z PSG

Barcelona musi sprzedać zawodników, aby zredukować budżet płacowy

Messi coraz bliżej Barcelony

Nie jest tajemnicą, że FC Barcelona zmaga się z problemami finansowymi i musi zredukować budżet płacowy chcąc wywiązać się z zasad fair play. To sprawia, że sprowadzenie Lionela Messiego ponownie do Katalonii staje się dużym wyzwaniem. Jednak jak się okazuje, są na to spore szanse.

– Barcelona planuje sprzedawać piłkarzy. Ich plan zmierza w dobrym kierunku. Mają swoją strategię. Nie wiem, czy jest ona słuszna, ale jeśli uzyskają zamierzone przychody to będą mogli wydać więcej na nowych zawodników – przyznał Tebas.

– Wszystko jest jednak uzależnione od liczb. Tu nie chodzi o to, czy chcą kupić Messiego czy Mbappe. Mówimy o kwocie pieniędzy, którą będą mogli przeznaczyć na transfery – dodał.

W środę Fabrizio Romano poinformował, że Argentyńczyk na pewno po sezonie opuści Paris Saint-Germain. Jego zdaniem nie ma żadnych wątpliwości w sprawie jego przedłużenia kontraktu.

