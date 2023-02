PressFocus Na zdjęciu: Frank Castaneda

Kolumbijczyk, który w barwach Sheriffa Tyraspol zaliczył pięć spotkań w Lidze Mistrzów i 13 meczów w koszulce Warty Poznań w Ekstraklasie, wraca na polskie boiska. Frank Castaneda został oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik Radomiaka Radom.

Frank Castaneda wraca do Ekstraklasy

Nowym klubem Kolumbijczyka będzie Radomiak Radom

Wcześniej napastnik zaliczył 13 meczów w Warcie Poznań

Radomiak potwierdza – Castaneda podpisał kontrakt

Pięć spotkań w Lidze Mistrzów i 13 meczów w koszulce Warty Poznań w Ekstraklasie – to dorobek, którym do tej pory mógł się pochwalić Frank Castaneda. O ile liczby spotkań w najbardziej elitarnych rozgrywkach Europy Kolumbijczyk raczej szybko nie zwiększy, o tyle już niedługo poprawi swój dorobek na polskich boiskach, ponieważ właśnie został zaprezentowany jako zawodnik Radomiaka Radom.

Castaneda do tej pory reprezentował barwy Buriram United. W Thai League napastnik wystąpił w dziewięciu pojedynkach, strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Przed podpisaniem umowy z ekipą z Tajlandii Kolumbijczyk rozegrał 13 starć na murawach PKO Ekstraklasy i zdobył cztery bramki.

𝐅𝐫𝐚𝐧𝐤 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐚ñ𝐞𝐝𝐚 podpisał kontrakt z Radomiakiem! 💥 Umowa z 28-letnim kolumbijskim skrzydłowym obowiązywać będzie do 30 czerwca 2024 roku 🤝



Więcej ➡️ https://t.co/n8o3WgiIFC



Frank, 𝐰𝐢𝐭𝐚𝐦𝐲 𝐰 𝐑𝐚𝐝𝐨𝐦𝐢𝐮 i życzymy wielu sukcesów! 💚 pic.twitter.com/E55V63XuhH — RKS Radomiak Radom (@1910radomiak) February 22, 2023

Były piłkarz Sheriffa Tyraspol mógł trafić do Miedzi Legnica, ale ostatecznie nie zdecydował się dołączyć do beniaminka najwyższej klasy rozgrywkowej i rozpoczął negocjacje z Radomiakiem. W Radomiu ma zarabiać 10 tysięcy euro miesięcznie, natomiast z klubem z województwa mazowieckiego podpisał kontrakt do końca czerwca 2024 roku.