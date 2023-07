fot. Imago/News Images Na zdjęciu: Donny van de Beek

Manchester United przygotowuje się na kolejny sezon

W planach Czerwonych Diabłów nie figuruje Donny van de Beek

Holenderski pomocnik otrzymał zgodę na opuszczenie Old Trafford

Gdzie trafi reprezentant Holandii?

Manchester United przygotowuje kadrę na kolejny sezon, w którym chce walczyć o mistrzostwo Anglii. Największych zmian należy spodziewać się w środku pola. Do drużyny dołączył już Mason Mount, a niebawem jego drogą może podążyć także Sofyan Amrabat. Wśród nazwisk typowanych do opuszczenia Old Trafford wymienia się natomiast między innymi Donny’ego van den Beeka.

Holender aktualnie rehabilituje się po poważnej kontuzji, którą doznał w trakcie sezonu 2022/2023. Jak informują angielskie media, Erik ten Hag nie uwzględnia go w planach na kolejną kampanię, co oznacza, że pozwoli mu odejść z drużyny.

Van de Beek niegdyś uchodził za niezwykle utalentowanego zawodnika. Na Old Trafford nie sprostał jednak oczekiwaniom, choć na przeszkodzie stały mu także problemy zdrowotne. W ostatnich miesiącach pomocnikiem interesowały się takie ekipy, jak Inter Mediolan, Milan, Crystal Palace czy Wolverhampton. Niewykluczone, że tego lata czeka go także powrót do Ajaksu Amsterdam.

