Liverpool wzmocnił się już dwoma nowymi pomocnikami, ale na tym nie planuje poprzestać. The Reds od dłuższego czasu starają się również o pozyskanie Kephrena Thurama. Młody Francuz wzbudza również spore zainteresowanie ze strony Bayernu Monachium.

Imago/Michael Baucher Na zdjęciu: Khephren Thuram

Liverpool i Bayern Monachium monitorują sytuację Khephrena Thurama

Oba kluby chciałyby sprowadzić utalentowanego pomocnika OGC Nice

Niemieckie media twierdzą, że nie jest to mimo wszystko priorytet dla Bawarczyków

Khephren Thuram obserwowany przez topowe kluby

Alexis Mac Allister i Dominik Szoboszlai zasilili już szeregi Liverpoolu i mają podnieść jakość gry drugiej linii. Była to pięta achillesowa The Reds w ubiegłym sezonie. Juergen Klopp chciałby jednak sprowadzić jeszcze jednego gracza środka pola. Na liście życzeń The Reds od dłuższego czasu figuruje Khephren Thuram.

22-latek ma za sobą znakomitą kampanię, a jego forma nie uszła uwadze również innych gigantów. Według dziennikarzy Foot Mercato kontakt z otoczeniem zawodnika nawiązał już Bayern Monachium. Thomas Tuchel chciałby mieć w swojej kadrze Francuza. Co ciekawe, redakcja Sky Sports Deutschland prostuje te informacje twierdząc, że nie doszło do kontaktu z obozem pomocnika OGC Nice.

🚨 Thomas Tuchel 🇩🇪 cible Kephren Thuram 🇫🇷 pour le Bayern !



Des premiers contacts ont déjà été établis avec son entourage.



(@Santi_J_FM / @sebnonda) pic.twitter.com/M0WO6uZBon — Actu Foot (@ActuFoot_) July 3, 2023

Również Florian Plattenberg odniósł się do plotek dotyczących przyszłości Thurama. Dziennikarze przekazał, że istotnie Bawarczycy są nim zainteresowani, jednak nie jest to jeden z priorytetów transferowych. Kluby chętne na pozyskanie gracza muszą się jednak liczyć ze sporym wydatkiem. 22-latek wyceniany jest na 40 milionów euro, a z Niceą ma kontrakt ważny do końca czerwca 2025 roku.

