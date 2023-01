PressFocus Na zdjęciu: Franck Kessie

Włoski dziennikarz Alfredo Pedulla donosi, że pomocnik Barcelony Franck Kessie jest chętny na transfer do Interu Mediolan. W ramach tej transakcji na Camp Nou miałby trafić Marcelo Brozović.

Media informują o możliwej wymianie Barcy i Interu

Barwy klubowe mogą zmienić Kessie oraz Brozović

Pomocnik Dumy Katalonii chce wrócić do Włoch

Kessie rozważa odejście z FC Barcelony

Kessie przybył do Barcelony w letnim okienku, ale nie udało mu się zaaklimatyzować w nowym otoczeniu i miał trudności z przebiciem się do pierwszego składu pod wodzą Xaviego Hernandeza. Nawet gdy pojawiał się na boisku, 26-latek z Wybrzeża Kości Słoniowej nie wyglądał przekonująco, co prowadziło do pytań o jego zdolność przystosowania się do filozofii i metod gry Katalończyków.

To, w połączeniu z potrzebą blaugrany zastąpienia Sergio Busquetsa, doprowadziło do spekulacji na temat możliwej umowy wymiany z Interem Mediolan, w ramach której Kessie wróciłby do Włoch, podczas gdy Brozović przybyłby na Camp Nou.

Nerazzurri zamierzają podpisać kontrakt z Kessim, ponieważ chcą dodać więcej siły fizycznej do gry w środku pola, a gracz Dumy Katalonii miałby być wsparciem dla Hakana Calhanoglu. Do niedawna uważano jednak, że pomocnik Barcelony nie był otwarty na odejście i chciał pozostać w La Liga. Wygląda jednak na to, że Kessie zmienił teraz swoje stanowisko i byłby skłonny przejść do Interu Mediolan.

Według Pedulli, Kessie otrzymał jeszcze dwie inne oferty, ale nie będzie ich rozważał do czasu wyjaśnienia się spekulacji na temat Interu Mediolan, bowiem ten ruch traktuje priorytetowo.

