Karol Świderski jeszcze w tym okienku transferowym może zmienić klub. Reprezentant Polski chce wrócić do Europy. "Coś się dzieje w tym temacie i możliwe, że w przypadku “Świdra” jeszcze dojdzie do zmiany klubu" - mówi Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Karol Świderski może wrócić do gry w Europie

Reprezentant Polski jest bardzo chętny na transfer z MLS

Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk w programie “Transferowy Młyn”

Powrót?

Ostatnie miesiące są dla Karola Świderskiego całkiem udane. Napastnik dobrze radzi sobie w MLS, a do tego dostaje swoje szansę w meczach reprezentacji Polski. To pozwala myśleć o powrocie do Europy po dwóch latach spędzonych w USA. Wcześniej bowiem były gracz m.in. Jagielloni grał w PAOK-u Saloniki. Teraz informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk w programie “Transferowy Młyn”.

– Wciąż jest możliwe, że Karol Świderski odejdzie tego lata z Charlotte. Reprezentant Polski bardzo chce wrócić do Europy. Coś się dzieje w tym temacie i możliwe, że w przypadku “Świdra” jeszcze dojdzie do zmiany klubu – powiedział Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl”.

