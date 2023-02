PressFocus Na zdjęciu: Pogoń Szczecin

Danijel Loncar w środę prawdopodobnie zostanie zawodnikiem Pogoni Szczecin. Media informuje]ą, że transfer jest już na ostatniej prostej. Porozumienie zostało osiągnięte, a w grze są duże, jak na polskie warunki, pieniądze.

Loncar zostanie zawodnikiem Pogoni Szczecin

Pierwsze informacje o możliwym transferze Danijela Loncara z NK Osijek do Pogoni Szczecin pojawiły się w minionym tygodniu, a donosiły o tym chorwackie media.

Później pojawiły się spekulacje, że środkowy obrońca NK Osijek ma trafić do Polski, ale jego nowym klubem będzie Legia Warszawa. Okazuje się jednak, że potwierdzają się wcześniejsze doniesienia chorwackich mediów i Loncar trafi do drużyny Portowców.

Według PogonSportNet.pl pierwsza oferta została odrzucona przez chorwacką stronę, ale kolejne negocjacje przyniosły osiągnięcie porozumienia.

Jak się okazuje kwota transferu przekroczy pół miliona euro, co jest sporą sumą, jak na polskie warunki. Pogoń za Loncara zapłaci 500 tysięcy euro, a do tego należy jeszcze doliczyć bonusy. Wszystko wskazuje na to, że transfer zostanie sfinalizowany w środę.

Danijel Loncar ma 25 lat. Jest wychowankiem NK Osijek. W barwach tego klubu rozegrał 122 spotkaniach. Zdobył cztery gole, a także czterokrotnie asystował przy trafieniach kolegów.

Transfer Loncara będzie jednym z najdroższych w historii klubu. Jak dotąd Pogoń najwięcej zapłaciła za Vahana Bichakhchyana, za którego według słowackich mediów zapłaciła około 900 tysięcy euro.

