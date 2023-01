PressFocus Na zdjęciu: Jesper Karlström (FK Austria Wiedeń - KKS Lech Poznań)

Lech Poznań kontynuuje działania związane budową kadry na kolejne sezony. Drużyna z Wielkopolski właśnie ogłosiła przedłużenie kontraktu z czołowym zawodnikiem drugiej linii. Jesper Karlström podpisał umowę, która będzie wiązała go z Kolejorzem do czerwca 2026 roku.

Jesper Karlström zostaje w Poznaniu na dłużej – Szwed podpisał nową umowę z Lechem Poznań

Lider środka pola Kolejorza będzie występował przy Bułgarskiej co najmniej do końca sezonu 2025/26

To kolejny piłkarz, który zdecydował się przyjąć ofertę włodarzy ekipy z Wielkopolski

“Szef zostaje”

W ostatnich miesiącach nowe umowy z Lechem Poznań podpisali Filip Bednarek, Alan Czerwiński, Joao Amaral, Nika Kvekveskiri, Antonio Milić, Mikael Ishak i Michał Skóraś. Dzisiaj do tej grupy dołączył Jesper Karlström, który przy Bułgarskiej będzie występował co najmniej do czerwca 2026 roku.

Lider środka pola ekipy z Wielkopolski trafił do Poznania zimą 2021 roku. Pomocnik sprowadzony z Djurgårdens IF wolno się rozkręcał, jednak obecnie stanowi o sile drugiej linii Kolejorza. Dziesięciokrotny reprezentant Szwecji w obecnym sezonie wystąpił już w 31 spotkaniach. Nowa umowa dla doświadczonego wychowanka IF Brommapojkarna świadczy o ogromnym zaufaniu, jakim darzy go sztab szkoleniowy Lecha, a ponadto o dążeniu do stabilizacji w kadrze drużyny broniącej tytułu Mistrza Polski.

Lechici obecnie prężnie działają przede wszystkim “w klubie”. Jedynym zimowym transferem pozostaje Dominik Holec, golkiper wypożyczony ze Sparty Praga, jednak bez wątpienia to nie koniec wzmocnień. Lech Poznań na pewno spróbuje zwiększyć konkurencyjność składu przed dwumeczem 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Podopieczni Johna van den Broma zmierzą się z norweskim Bodo/Glimt. Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 lutego.