Piłkarz Realu Madryt blisko przenosin do ligowego rywala

Jak podaje hiszpańska "Marca", Alvaro Odriozola wkrótce opuści Real Madryt i wróci do byłego klubu. Hiszpan nie spełnił pokładanych w nim nadziei.

IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Alvaro Odriozola

Alvaro Odriozola szykuje się do odejścia z Realu Madryt

Hiszpan nie spełnił pokładanych w nim nadziei

Wkrótce ma wrócić do swojego byłego klubu

Odriozola gotowy na powrót do Realu Sociedad

Alvaro Odriozola to bez wątpienia niewypał transferowy Realu Madryt. Hiszpan miał być gwarancją jakości na prawej stronie obrony, ale przez lata nie potrafił zagrozić Daniemu Carvajalowi. W rezultacie Królewscy zdecydowali się przekonać piłkarza do odejścia. 27-latek jest bliski przenosin do Realu Sociedad, swojego byłego klubu.

W barwach Realu Madryt Odriozola wystąpił w 49 meczach, zdobył w nich 3 bramki i zaliczył 10 asyst. Nie jest to zbyt imponujący bilans, biorąc pod uwagę to, że na Santiago Bernabeu przeniósł się w 2018 roku. W końcu Los Blancos stracili do niego cierpliwość.