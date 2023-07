IMAGO / Daniele Buffa Na zdjęciu: Sergino Dest

Sergino Dest najprawdopodobniej opuści Barceloną w tym okienku transferowym

Piłkarz ostatni okres spędził na wypożyczeniu w AC Milan

Teraz ma być na radarach Fulham oraz Crystal Palace

Kierunek Premier League?

Sergino Dest nie zaliczy pobytu w FC Barcelonie do udanych. Piłkarz miał problemy z grą, przez co klub zdecydował się go wypożyczyć. Dlatego też ostatni okres w swojej karierze spędził w Milanie, gdzie rozegrał 14 spotkań. Drużyna z Serie A jednak nie zdecydowała się go wykupić, choć wcześniej zapewniła sobie takie prawo.

Tym samym Amerykanin wrócił do “Dumy Katalonii” i rozpoczęło się szukanie dla niego nowego klubu. Choć początkowo szło to z oporem, to teraz według informacji “Mundo Deportivo” 22-latek znalazł się na celowniku dwóch klubów Premier League. Mianowice chodzi o Fulham oraz Crystal Palace. Prawdopodobnym rozwiązaniem według dziennikarzy jest kolejne wypożyczenie.

Czytaj więcej: Steven Gerrard namawia Iworyjczyka na transfer