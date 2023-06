Pressfocus Na zdjęciu: Mateo Kovacic

Mateo Kovacic latem zmieni barwy

Chorwat rozstanie się z Chelsea

Faworyt do zakontraktowania pomocnika to gigant Premier League

Gigant Premier League blisko transferu gracza Chelsea

Mateo Kovacic od kilku lat reprezentuje Chelsea, z którym święcił triumfy w najważniejszych rozgrywkach. Miniona kampania była jednak do zapomnienia w wykonaniu piłkarza i klubu.

Chorwat ma tylko rok kontraktu z The Blues, co sprawia, że Chelsea zgadza się na spieniężenie Kovacicia. Ten porozumiał się już w sprawie kontraktu z Manchesterem City.

Mistrz Anglii zaproponował Chelsea 25 milionów euro. The Blues chcą 5 milionów euro więcej, co nie powinno być problemem dla Manchesteru City. Obywatele zrezygnują z transferu Chorwata, tylko jeśli ich szeregi zasili Declan Rice, co jest mało prawdopodobne.

