Kieran Tierney może opuścić Arsenal w letnim oknie transferowym. Szkocki defensor skłania się do tego coraz bardziej.

Pressfocus Na zdjęciu: Kieran Tierney

W najbliższe lato Kieran Tierney może opuścić Arsenal

Szkot jest otwarty na transfer

Klub nie będzie mu robił kłopotu ze zmianą drużyny

Tierney z szansą na transfer wewnątrz czołówki Premier League

Arsenal jest na dobrej drodze do tego, żeby wygrać mistrzostwo Anglii. Kanonierzy są niezwykle silni w tym sezonie Premier League. Dowodem tego jest pięć punktów przewagi nad Manchesterem City. Nie wszyscy podopieczni Mikela Artety są jednak szczęśliwi w tej sytuacji.

Kieran Tierney cieszy się sukcesami drużyny. Szkot chciałby jednak występować częściej. W bieżącej kampanii okazjonalnie występował on od pierwszej minuty, co wywołuje w nim rozczarowanie. Stan ten narasta, co może skończyć się transferem już najbliższego lata.

Zainteresowane angażem szkockiego lewego defensora jest Newcastle United, które aspiruje do gry w następnej edycji Ligi Mistrzów. Sroki są aktualnie piątą siłą ligi. Przydałby im się tak jakościowy lewy obrońca, jak Kierney. Zawodnik jest otwarty na zmianę pracodawcy najbliższego lata. Newcastle będzie zapewne jednym z faworytów do zakontraktowania piłkarza Arsenalu. Ten musi aktualnie uznać wyższość Ołeksandra Zinchenki, który jest pierwszym wyborem Mikela Artety.

