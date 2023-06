Jak donosi portal "Sky Sports", Crystal Palace interesuje się Perrem Schuursem z Torino. Holenderski stoper ma za sobą świetny sezon na włoskich boiskach i nieprzypadkowo jest łączony z przeprowadzką do Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Perr Schuurs

Crystal Palace szykuje wzmocnienia na środku obrony

Celem transferowym klubu jest Perr Schuurs z Torino

Holender ma za sobą świetny sezon na włoskich boiskach

Perr Schuurs zawita na Selhurst Park?

Według doniesień portalu “Sky Sports” wynika, że Crystal Palace planuje przed nadchodzącym sezonem wzmocnić środek defensywy. Głównym celem zespołu z Selhurst Park jest sprowadzenie Perra Schuursa. Jednak problem angielskiego klubu może stanowić wysoka kwota odstępnego, która jest zapisana w kontrakcie Holendra z Torino.

Perr Schuurs nie może narzekać na brak zainteresowania. Wcześniej brytyjskie media łączyło go z transferem do Liverpoolu. Skauci “The Reds” wciąż obserwują 23-letniego Holendra, ale mają na celowniku też innych zawodników, którzy na papierze przewyższają go umiejętnościami.

Wychowanek holenderskiej Fortuny Sittard trafił do Torino latem ubiegłego roku z Ajaksu Amsterdam za nieco ponad 9 milionów euro. 23-latek w koszulce popularnej “Granaty” rozegrał łącznie 33 spotkania, w których zdobył jedną bramkę, a także dwukrotnie zanotował asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia Schuursa na 25 milionów euro.

