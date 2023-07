IMAGO / Mark Cosgrove Na zdjęciu: Pedri

Enrique sprowadzi Pedriego do PSG?

Marco Verratti prawdopodobnie trafi do Saudi Pro League. Według medialnych doniesień Włoch jest zdecydowany przyjąć ofertę jednego z saudyjskich klubów i zmienić otoczenie. Jeśli transfer zostanie zrealizowany to Paris Saint-Germain poszuka nowych zawodników do drugiej linii.

Tymczasem według PSG Community Luis Enrique już wytypował następcę Verrattiego. Ma nim być gwiazdor FC Barcelony Pedri. Wybór nie jest przypadkowy, bowiem szkoleniowiec będąc selekcjonerem Hiszpanii miał już okazję współpracować z gwiazdą Blaugrany i bardzo ceni jego umiejętności.

Według doniesień zawodnik jest otwarty możliwość transferu do PSG. Choć nie planował opuszczać Dumy Katalonii tego lata, jednocześnie nie zamyka drzwi przed taką możliwością. Natomiast Barcelona chętnie wysłucha ofert paryskiego klubu.

Pedri ma wpisaną w kontrakcie klauzulę odstępnego w wysokości miliarda euro. Jednak jak podaje serwis PSG Community pomocnik ma również wpisaną w kontrakcie tymczasową klauzulę odejścia w wysokości 110 mln euro i jest to kwota, którą Francuzi byliby skłonni zapłacić.

