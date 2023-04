PressFocus Na zdjęciu: Dani Parejo

Kontrakt Sergio Busquetsa z Barceloną wygasa pod koniec sezonu. Xavi Hernandez naciska na przedłużenie współpracy, ale jak dotąd nie osiągnięto porozumienia

Krótkotrwałym zastępcą Busquetsa mógłby zostać Dani Parejo

Pomocnik Villarrealu powiedział jednak, że nie jest świadomy jakichkolwiek rozmów pomiędzy jego agentem a Blaugraną

“Barcelona? Jeśli do czegoś doszło, to było to zbyt mało znaczące, bym o tym wiedział”

FC Barcelona już pracuje nad kształtem kadry na przyszły sezon. Jeśli chodzi o linię pomocy, priorytetem dla Xaviego Hernandeza jest pozostanie Sergio Busquetsa. Zarówno trener, jak i klub przekonują pomocnika do przedłużenia wygasającej umowy choćby na dodatkowy sezon. Rzecz jasna, wymagają przy tym od weterana znacznej obniżki pensji. Choć wciąż prowadzone są rozmowy, obie strony nie doszły do porozumienia.

Od lat hiszpańskie media przekonują, że zastąpić Busquetsa w Blaugranie mógłby Dani Parejo. 33-latek byłby jednak opcją na krótką chwilę; miałby tylko zastąpić lukę po nieco starszym koledze przed nadejściem pomocnika z nowego pokolenia. Sam zawodnik Villarrealu uciął jednak spekulacje.

– Nie mam nawet numeru telefonu do Xaviego. Nie wiem nic o żadnych rozmowach. Może coś dotarło do mojego agenta, ale nic z tego nie trafiło do mnie. Jeśli doszło do czegokolwiek, było to zbyt mało istotne, bym się o tym dowiedział – powiedział Parejo.

Parejo pozostaje podstawowym zawodnikiem Żółtej Łodzi Podwodnej. W tym sezonie rozegrał już 40 spotkań. Zanotował w nich dwie bramki i pięć asyst.

