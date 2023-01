PressFocus Na zdjęciu: Dani Parejo

Dani Parejo znalazł się na celowniku Barcelony, która powoli musi szukać następcy Sergio Busquetsa. W tym przypadku byłoby to tylko krótkoterminowe zastępstwo, ponieważ pomocnik Villarrealu ma już 33 lata.

Jak poinformował Gerard Romero, Barcelona jest zainteresowana Danim Parejo, którego chciałaby pozyskać podczas najbliższego letniego okienka transferowego, gdyby ze stolicy Katalonii wyjechał Sergio Busquets. Doświadczony pomocnik jest łączony z przejściem do jednego z klubów z lig egzotycznych – lukratywne oferty przedstawiły mu takie ekipy jak saudyjski Al-Nassr czy amerykański Inter Miami.

To sprawia, że włodarze “Dumy Katalonii” muszą myśleć o następcy swojej legendy i co ciekawe, mają swojego kandydata. Na piłkarza, który miałby wejść w buty “Busiego”, wytypowano Daniego Parejo z Villarrealu. Umowa hiszpańskiego pomocnika z “Żółtą Łodzią Podwodną” wygasa 30 czerwca 2024 roku, więc latem powinien być on do wzięcia za stosunkowo niską kwotę.

Problem w tym, że Dani Parejo jest tylko rok młodszy od Sergio Busquetsa, co oznacza, że takie zastępstwo byłoby krótkoterminowe. Można to jednak zrozumieć z uwagi na sytuację finansową Barcelony, która dopiero po wyjściu z kryzysu chciałaby sprowadzić zawodnika, który będzie stanowił o sile środka pola “Blaugrany” przez długie lata.

Dani Parejo w 27 spotkaniach aktualnej kampanii zaliczył 5 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 7 milionów euro.

