Aston Villa zbroi się przed nowym sezonem. Do zespołu Unaia Emery'ego dołączył Pau Torres, który opuścił szeregi Villarrealu.

fot. Imago/Pressinphoto Na zdjęciu: Pau Torres

Pau Torres został nowym zawodnikiem Aston Villi

The Villans zapłacili za niego 32,5 miliona euro podstawy plus 5 milionów euro w ramach bonusów

Reprezentant Hiszpanii znów będzie współpracował z Unaiem Emerym

Duże wzmocnienie The Villans

Projekt prowadzony przez Aston Villę nabiera rozpędu. Miniony sezon udało się zakończyć na siódmej lokacie, co oznacza grę w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Niedawno pion sportowy wzmocnił Monchi, który wspólnie z Unaiem Emerym chce stworzył zespół walczący o ścisłą czołówkę.

W środę udało się sfinalizować transfer, o którym media spekulowały już od jakiegoś czasu. Do Premier League przeniósł się Pau Torres, czyli jeden z najlepszych defensorów La Ligi. Jeszcze do niedawna był on łączony z największymi hiszpańskimi gigantami.

Villarreal za swojego zawodnika otrzymał 32,5 miliona euro podstawy. Ta kwota może zostać zwiększona o 5 milionów euro w przypadku spełnienia zapisanych w umowie bonusów.

Torres doskonale zna Emery’ego, z którym współpracował już za czasów Żółtej Łodzi Podwodnej. To właśnie szkoleniowiec naciskał na transfer 23-krotnego reprezentanta Hiszpanii.

