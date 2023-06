Kylian Mbappe i Paris Saint-Germain to dwa obecnie najczęściej wyszukiwane hasła dotyczące świata futbolu. Jaka przyszłość czeka Francuza? Le Parisien przywołuje wyjątkowo interesujące określenie, jakim otoczenie gwiazdy PSG ma nazywać stołeczny klub.

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe (PSG - AC Ajaccio)

Kylian Mbappe jest bliski pożegnania się z PSG

Francuz chce zmienić pracodawcę przed końcem kontraktu

Jego otoczenie w negatywny sposób wypowiada się o klubie z Paryża

PSG więzieniem? Tak twierdzi otoczenia Kyliana Mbappe

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Kylian Mbappe? Za ile Paris Saint-Germain sprzeda Francuza? Które kluby nie wezmą udziału w wyścigu o pozyskanie napastnika? Te i podobne pytania od wczoraj regularnie padają w mediach sportowych na całym świecie. Do wszelkich pogłosek postanowił odnieść się sam zainteresowany, który za pośrednictwem Francuskiej Agencji Prasowej (AFP) wydał oświadczenie, w którym potwierdził, że nie przedłuży kontraktu z PSG.

Właściwie już wszystko wskazuje na to, że Mbappe pożegna się z Paryżem przed zakończeniem trwającej umowy. Potwierdzają to także głosy z otoczenia 24-latka, przywołane przez Le Parisien. “Prison Saint-Germain” – tak ma być nazywany klub, w którym aktualnie występuje mistrz świata z 2018 roku. Jeżeli zawodnik i jego najbliżsi traktują PSG jak więzienie, nie powinno nikogo dziwić, że wychowanek AS Monaco chce zakończyć swoją przygodę w stolicy.

Zobacz także: PSG wyceniło Kyliana Mbappe. Tyle trzeba zapłacić za Francuza