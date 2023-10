IMAGO / Xavi Urgeles Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona nieustannie analizuje rynek w poszukiwaniu wzmocnień

Blaugrana przez problemy ekonomiczne musi dokonywać rozsądnych ruchów

Mimo tego na liście życzeń Dumy Katalonii znajdują się głośne nazwiska

Cele transferowe FC Barcelony. Gwiazdy w kręgu zainteresowań

FC Barcelona w ostatnim oknie transferowym nie mogła sobie pozwolić na pokaźne wydatki. Duma Katalonii skupiła się przede wszystkim na wypożyczeniach i pozyskiwaniu zawodników z kończącym się kontraktem. W ten sposób do drużyny dołączyli m.in. Ilkay Gundogan, Joao Felix i Joao Cancelo.

Na papierze kadra Dumy Katalonii wygląda znacznie lepiej niż w poprzednim sezonie. Jednak według ekspertów wciąż nie jest to wystarczająco jakościowa drużyna do osiągania spektakularnych sukcesów w Europie. W związku z tym władze FC Barcelony nieustannie analizują rynek transferowy w poszukiwaniu odpowiednich wzmocnień. W ostatnich dniach media łączyły z przenosinami do Blaugrany kilku ciekawych zawodników. Oto potencjalne cele transferowe:

Victor Osimhen (napastnik Napoli)

Xavi Simons (skrzydłowy PSG wypożyczony do RB Lipsk)

Giovani Lo Celso (pomocnik Tottenhamu)

Beraldo (środkowy obrońca Sao Paulo)

Oscar Gloukh (ofensywny pomocnik RB Salzburg)

Nico Williams (skrzydłowy Athleticu Bilbao)

Matthijs de Ligt (środkowy obrońca Bayernu)

Anthony Martial (napastnik Man Utd)

Jadon Sancho (skrzydłowy Man Utd)

