fot. Imago / Jonathan Moscrop / Sportimage Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku

Nigeryjczyk według medialnych spekulacji może kontynuować karierę w Premier League

Wieści w sprawie zawodnika podało Sky Sport Italia

Osimhen może zostać następcą Kane’a

Victor Osimhen w ostatnich tygodniach jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Nigeryjczyk łączony jest z różnymi europejskimi gigantami. W kontekście przyszłości zawodnika przewijała się już nazwy takich klubów jak: Manchester United, czy Paris Saint-Germain, a także Bayern Monachium.

Sky Sport Italia przekonuje natomiast, że napastnik Napoli może być blisko przeprowadzki do Tottenhamu Hotspur. Osimhen miałby być głównym celem The Spurs, gdy z klubem pożegna się Harry Kane. Angielski zawodnik łączony jest z przeprowadzką do ekipy z Old Trafford.

Reprezentant Nigerii ma za sobą sezon w Serie A, w których w 32 spotkaniach zdobył 26 bramek i zaliczył cztery asysty. Osimhen został jednocześnie królem strzelców ligi włoskiej. Tymczasem ekipa zawodnika zakończyła rozgrywki Serie A na pierwszej pozycji z 90 punktami na koncie wywalczonymi w 38 meczach.

Osimhen przed dołączeniem do włoskiej drużyny grał w Wolfsburgu, belgijskim Charleroi i francuskim Lille.

