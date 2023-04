PressFocus Na zdjęciu: Michael Olise

Michael Olise najprawdopodobniej zostanie w Crystal Palace

Sytuację skrzydłowego od jakiegoś czasu monitoruje Arsenal

21-latek jest jednak gotów odrzucić zakusy Kanonierów

Michael Olise chce zostać w Crystal Palace

Jak podaje “Daily Mail”, Michael Olise jest zdecydowany odrzucić ewentualną ofertę od Arsenalu, ponieważ planuje zostać w Crystal Palace na następny sezon. 21-letni skrzydłowy lub pomocnik swoją świetną grą wzbudza zainteresowanie większych klubów, a w tym gronie obok m.in. PSG znajdują się również Kanonierzy, którzy ostatecznie mogą obejść się smakiem.

Michael Olise jest Francuzem, ale całą swoją piłkarską karierę spędził na Wyspach Brytyjskich. Zaczynał w akademii Manchesteru City, następnie przeniósł się do szkółki Chelsea, aż w końcu na dłużej zakotwiczył w Reading. Urodzony w 2001 roku piłkarz przebijał się przez młodzieżowe drużyny The Royals, a w 2020 roku został włączony do pierwszego zespołu.

Tam radził sobie na tyle dobrze, że jego osobą zainteresowało się Crystal Palace. Młodzieżowy reprezentant Francji przeprowadził się na Selhurst Park w lipcu 2021 roku. Władze Orłów zapłaciły za kartę zawodniczą pomocnika około 10 milionów euro. Wartość Michaela Olisego w ostatnich miesiącach znacząco wzrosła – portal Transfermarkt wycenia go na 27 milionów euro.

Urodzony w Londynie francuski skrzydłowy lub pomocnik w 33 meczach aktualnego sezonu strzelił 2 bramki i zaliczył 8 asyst. Umowa 21-latka z Crystal Palace obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.