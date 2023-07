Ogromne zarobki Hendersona. Jednak zmieni zdanie?

Jordan Henderson jest kuszony przez Al-Ettifaq. Kapitan Liverpoolu otrzymał ofertę przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej, jednak początkowo miał ją odrzucić. Teraz, zgodnie z doniesieniami Davida Ornsteina z The Athletic, reprezentant Anglii jest bliski zmiany zdania.

IMAGO/ Nigel French Na zdjęciu: Jordan Henderson

Jordan Henderson otrzymał ofertę z Al-Ettifaq

Klub prowadzony przez Stevena Gerrarda jest gotowy znacznie powiększyć obecną pensję 33-latka

Ile może zarobić reprezentant Anglii? nawet 700 tysięcy funtów tygodniowo

Henderson dołączy do Gerrarda? Kapitan nie mówi “nie”

Steven Gerrard został ogłoszony trenerem Al-Ettifaq i od razu rozpoczął poszukiwanie wzmocnień. Na celowniku byłego opiekuna Aston Villi znalazł się między innymi Jordan Henderson, z którym nowy szkoleniowiec Rycerzy z Ad-Dahny miał okazję dzielić szatnię w Liverpoolu.

Ben Jacobs przekonywał, że reprezentant Anglii nie zamierza przenosić się do Arabii Saudyjskiej, ponieważ uważa, że to mogłoby zaszkodzić jego dalszej karierze w kadrze Synów Albionu. Wydawało się, że to “ostateczna” odpowiedź 33-latka, jednak David Ornstein z The Athletic twierdzi, że kapitan The Reds poważnie zastanawia się nad przeprowadzką.

Przekonać go miała oferta tygodniówki wynoszącej aż 700 tysięcy funtów. Al-Ettifaq jest gotowe czterokrotnie powiększyć obecne zarobki Hendersona.