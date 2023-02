PressFocus Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

AS Roma w oficjalnym komunikacie przekazała, że Nicolo Zaniolo przenosi się do Turcji. Tym samym zakończyła się kilkutygodniowa saga transferowa z udziałem włoskiego zawodnika.

Zaniolo oficjalnie zawodnikiem Galatasaray

Kwota transferu z bonusami może wynieść blisko 30 mln euro

Zawodnik podpisał czteroipółletni kontrakt

Zaniolo zawodnikiem Galatasaray

Nicolo Zaniolo był w tym sezonie nieszczęśliwy grając w barwach AS Romy i próbował przeforsować odejście z klubu w styczniowym okienku transferowym, chcąc dołączyć do Milanu. Rossoneri nie doszli jednak do porozumienia z ekipą z Rzymu, z kolei Włoch odrzucił możliwość transferu do Bournemouth. Ostatecznie zmienił zdanie, ale było już za późno. Natomiast stało się jasne, że jego dni na Stadio Olimpico są policzone, a Zaniolo wzbudził też zainteresowanie tureckich klubów.

AS Roma oficjalnie poinformowała o sprzedaży Zaniolo do Galatasaray. Potwierdzenie tych doniesień można również znaleźć stronie tureckiej federaci piłkarskiej. Włoch podpisał czteroipółletnią umowę, której wartość szacuje się na około 3,5 miliona euro netto na sezon plus dodatki.

Official: Nicolò Zaniolo has been sold to Galatasaray.#ASRoma pic.twitter.com/BLd3MEMc9f — AS Roma English (@ASRomaEN) February 8, 2023

Jego kontrakt zawiera również klauzulę odejścia, ustaloną na około 35 milionów euro, a Roma ma klauzulę przyszłej odsprzedaży ustaloną na 15%, co przyniosłoby im 5,25 miliona euro, gdyby klauzula odejścia została uruchomiona.

Galatasaray zapłaci Romie 16,5 miliona euro plus 13 milionów euro dodatków, z których połowa jest dość łatwa do zrealizowania.

Włoski klub wydał krótkie oświadczenie. – AS Roma może potwierdzić, że osiągnięto porozumienie z Galatasaray w sprawie Nicolo Zaniolo. Transfer definitywny został sfinalizowany. Zaniolo dołączył do Giallorossich latem 2018 roku, a następnie rozegrał 128 występów dla klubu we wszystkich rozgrywkach strzelając 24 gole.

