Villarreal dokonał czwartego wzmocnienia podczas letniego okienka transferowego – na Estadio de la Ceramica przeprowadził się Ilias Akhomach. Kontrakt 18-latka z Barceloną skończył się 30 czerwca, dlatego młodzieniec mógł zmienić otoczenie za darmo.

Z przedstawicielami kapitana reprezentacji Hiszpanii do lat 19 skontaktowały się także takie ekipy jak Leeds United, AC Milan, Sevilla czy Club Brugge, ale to Żółta Łódź Podwodna przekonała prawoskrzydłowego do kontynuowania kariery w ojczyźnie.

Ilias Akhomach zdążył zadebiutować w pierwszym zespole Barcy – rozegrał 3 mecze w sezonie 2021/2022. Portal “Transfermarkt” wycenia go na mniej więcej 3 mln euro.

Wcześniej do Villarrealu przeszli już Ramon Terrats, Santi Comesana oraz Denis Suarez.

¡Ilias Akhomach ya es groguet 💛!



👉 El jugador hispano-marroquí llega a Vila-real tras jugar en la cantera del FC Barcelona



¡Bienvenido, Ilias 🤝! — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 3, 2023