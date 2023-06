Wielki powrót Katarzyny Kiedrzynek. Ulubienica kibiców wróciła do Paryża

Katarzyna Kiedrzynek ostatnie trzy lata spędziła w Wolfsburgu. Polska bramkarka zdecydowała się na powrót do Paris Saint-Germain, gdzie występowała przed przenosinami do Niemiec.

IMAGO / regios24 Na zdjęciu: Katarzyna Kiedrzynek

Katarzyna Kiedrzynek to jedna z najpopularniejszych polskich piłkarek

32-letnia golkiperka wraca do PSG po trzech latach w Wolfsburgu

Bramkarka podczas pobytu w Paryżu była ulubienicą trybun

Katarzyna Kiedrzynek ponownie stanie między słupkami PSG

– Paris Saint-Germain z przyjemnością ogłasza powrót Katarzyny Kiedrzynek do stołecznego klubu. Bramkarka podpisała z Les Rouge et Bleu kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2025 roku – czytamy na oficjalnej stronie internetowej kobiecej sekcji PSG.

32-letnia golkiperka tym samym wraca do Paryża po trzech latach spędzonych w niemieckim Wolfsburgu. Urodzona w Lublinie zawodniczka przywdziewała koszulkę paryskiego klubu w latach 2013-2020 i wówczas była ulubienicą tamtejszych fanów.

Katarzyna Kiedrzynek, która w kampanii 2017/2018 mogła cieszyć się z triumfu w Pucharze Francji, ma na swoim koncie 58 występów w reprezentacji Polski.