Danijel Loncar został zaprezentowany jako nowy zawodnik Pogoni Szczecin. To drugi najdroższy transfer w historii Portowców. 25-letni stoper kosztował bowiem około 500 tysięcy euro.

Pogoń Szczecin sprowadziła Danijela Loncara

Chorwat występuje na pozycji środkowego obrońcy

25-latek podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2025 roku

Spore wzmocnienie Dumy Pomorza

Pogoń Szczecin za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej i mediów społecznościowych pochwaliła się zakontraktowaniem Danijela Loncara. Środkowy obrońca przenosi się do ekstraklasowego klubu na zasadzie transferu definitywnego z NK Osijek. 25-letni Chorwat pomyślnie przeszedł testy medyczne, a następnie podpisał z Portowcami umowę, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku.

Co ciekawe, Danijel Loncar w barwach NK Osijek dwa sezony temu miał okazję rywalizować z Pogonią Szczecin w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. W tym dwumeczu triumfowali Chorwaci (1:0). Urodzony w 1997 roku defensor jest wychowankiem miejscowego zespołu i może pochwalić się wicemistrzostwem oraz brązowym medalem w tamtejszej ekstraklasie.

❗️Danijel Lončar piłkarzem Pogoni Szczecin! 🇭🇷



Obrońca trafia do Dumy Pomorza na zasadzie transferu definitywnego z NK Osijek.



Więcej 👉 https://t.co/ZFGIIlsbsB



Witamy w granatowo-bordowej rodzinie, Danijel! 🔵🔴 #DobrodosliDanijel pic.twitter.com/zS5UT2y1n4 — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) February 10, 2023

– Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Pogonią. Warunki do treningów są wyjątkowe. Zwróciłem na to uwagę, bo w Chorwacji nie mamy takich ośrodków, czy stadionów jakie ma mój nowy klub. Przychodzę do bardzo jakościowej drużyny. Nie mogę doczekać się gry – powiedział Danijel Loncar po parafowaniu umowy z Dumą Pomorza.

Portowcy za środkowego obrońcę mieli zapłacić około 500 tysięcy euro, a to oznaczałoby drugi najdroższy transfer w ich historii. Więcej kosztował tylko Vahan Bichakhchyan (900 tysięcy euro).

