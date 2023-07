Alen Halilović przez ostatnie pół roku pozostawał bez pracodawcy, a poprzednie pół sezonu spędził w Rijece. Pomocnik niegdyś nazywany nowym Leo Messim teraz przeszedł do Fortuny Sittard.

IMAGO / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Alen Halilović

Kiedy Alen Halilović w lipcu 2014 roku przechodził z Dinama Zagrzeb do Barcelony, to wróżono mu wielką karierę. Chorwacki pomocnik przez media był porównywany do Leo Messiego, ale ostatecznie kompletnie nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań.

Dziesięciokrotny reprezentant Hrvatski dla pierwszej drużyny Dumy Katalonii zdążył rozegrać tylko jedno spotkanie. Następnie zwiedzał kolejne kluby, gdzie nie potrafił zagrzać miejsca na dłużej. Fortuna Sittard będzie jedenastym zespołem w karierze 27-latka.

Alen Halilović związał się z holenderską ekipą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia o dwa sezony ze strony klubu z Eredivisie.