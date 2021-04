Alessandro Florenzi to, zawodnik, będący na wypożyczeniu w Paris Saint-Germain z Romy. Najnowsze doniesienia włoskich mediów sugerują natomiast, że 30-latek po sezonie wróci do teamu z Rzymu.

Niepewny los Florenziego

Alessandro Florenzi na początku swojej przygody z ekipą z Paryża wywarł bardzo dobre wrażenie na postronnych obserwatorach. Wszystko wskazywało na to, że Włoch wywalczy umowę na stałe w szeregach mistrzów Francji.

W trakcie trwającej kampanii Florenzi wystąpił łącznie w 30 spotkaniach, strzelając w nich dwie bramki. Ponadto na koncie zawodnika z Włoch jest jedna asysta. Latem 2012 roku Florenzi trafił do Romy. Tymczasem we wrześniu minionego roku został wypożyczony do PSG z opcją transferu definitywnego.

Włoch skazany na powrót do Rzymu?

W przypadku chęci wykupienia piłkarza sternicy klubu z Ligue 1 musieliby wyłożyć dziewięć milionów euro. L’Equipe podaje natomiast, że pod dowództwem Mauricio Pochettino klub z Paryża analizuje dopiero swoje plany na okno transferowe. Na dzisiaj sytuacja wygląda tak, że zawodnik najpewniej wróci po sezonie to stolicy Włoch.

Powrót do Romy nie musi być jednak dla zawodnika zły. Faktem jest, że Florenzi nie znajdował uznania w oczach trenera Paulo Fonseki. Niemniej realny scenariusz zakłada, że Portugalczyk po sezonie może pożegnać się z klubem, a jego miejsce może zająć Maurizio Sarri.

Florenzi to nie tylko kluczowa postać paryżan w tej kampanii, ale też 42-krotny reprezentant Włoch. Zawodnik prawdopodobnie znajdzie się kadrze Squadra Azzurra na Euro 2020. Przypomnijmy, że Włosi w fazie grupowej rywalizować będą z: Turcją, Szwajcarią i Walią. Turniej zacznie się już 11 czerwca.

