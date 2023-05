PressFocus Na zdjęciu: Alphonso Davies

Ciąg dalszy chaosu w Bayernie Monachium

Z tego powodu Alphonso Davies może opuścić Allianz Arenę

Oliwy do ognia dolał sam agent kanadyjskiego zawodnika

Alphonso Davies opuści szeregi Bayernu Monachium?

Szefostwo Bayernu Monachium dążyło do przedłużenia kontraktu z Alphonso Daviesem, ale w ostatnich dniach sprawa się skomplikowała. Chaos po odejściu Oliviera Kahna oraz Hasana Salihamidzicia sprawił, że rozmowy dotyczące nowej umowy Kanadyjczyka zostały wstrzymane. Oliwy do ognia w związku z tą sytuacją dolał sam agent 22-latka w rozmowie z dziennikarzami niemieckiego “Bilda”.

– To chaotyczny czas w Bayernie. Nie jestem pewien, co dokładnie się dzieje i z kim będziemy mieli teraz styczność. Wydaje się, że panuje zbyt duża niestabilność i niepewność co do kierunku, w jakim zmierza klub. Może lepiej poczekamy do 2024 roku i zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja, zanim przejdziemy do sprawy nowego kontraktu – przyznał Nedal Househ.

W kierunku Alphonso Daviesa spoglądają już Manchester City oraz Real Madryt. Dziennikarz Florian Plettenberg donosi, że Kanadyjczyk byłby wymarzonym wzmocnieniem właśnie dla “Królewskich”.

