IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo to kolejny piłkarz kuszony przez Saudyjczyków

24-latek od lutego gra dla tureckiego Galatasaray Stambuł

Wydawało się, że pomocnik może wrócić do Włoch, ale do gry weszli Saudyjczycy

Nicolo Zaniolo zaakceptuje ofertę od Saudyjczyków?

Nicolo Zaniolo od lutego 2023 roku występuje w Galatasaray Stambuł, z którym udało mu się sięgnąć po mistrzostwo Turcji. Niewykluczone jednak, że obie strony rozstaną się po zaledwie półrocznej współpracy.

24-letni pomocnik w ostatnim czasie był łączony z powrotem do Serie A czy transferem do Premier League, a teraz do gry o jego podpis włączyli się także Saudyjczycy, którzy finansowo przebijają oferty innych klubów.

Turecka gazeta “Fotomac” donosi, że Al-Hilal zaproponował trzynastokrotnemu reprezentantowi Włoch czteroletnią umowę, na mocy której zarabiałby 30 mln euro za sezon gry (łącznie 120 mln euro).