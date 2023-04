fot. PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Manchester United oraz Chelsea wykazują zainteresowanie pozyskaniem Neymara

Paris Saint-Germain zamierza sprzedać Brazylijczyka już tego lata

Sam zawodnik nie spieszy się z opuszczeniem Parc des Princes, gdzie chce zakończyć karierę

Neymar przystanie na wolę klubu?

Paris Saint-Germain czeka latem poważna rewolucja kadrowa. Zespół niemal na pewno opuści Leo Messi, który nie przedłuży wygasającego kontraktu. Władze klubu chcą się także pozbyć Neymara, który w ich mniemaniu generuje głównie problemy. Brazylijczyk wciąż nie jest w stanie ustabilizować formy, a do tego mierzy się z kolejnymi problemami zdrowotnymi.

Do rozstania miałoby dojść już w trakcie najbliższego okienka. Gwiazdor na brak zainteresowania narzekać nie może. Już wcześniej informowano o zakusach ze strony Chelsea, a teraz do rywalizacji włącza się także Manchester United. Czerwone Diabły widzą w nim nie tylko wartość sportową, ale również marketingową i są gotowe zapłacić paryżanom duże pieniądze.

Na przeszkodzie do przeprowadzenia tej transakcji może stanąć sam Neymar, który niespecjalnie chce odchodzić z obecnego zespołu. Co więcej, jego priorytetem jest wypełnienie kontraktu, a co za tym idzie – zakończenie piłkarskiej kariery właśnie na Parc des Princes.

