Neymar wybrał Napoli. Włoski gigant długo się nie zastanawiał

Neymar chciałby trafić do Napoli. Jednak według serwisu SPORT włoski gigant nie rozważa takiego transferu. Klub nie złożył żadnej oferty Brazylijczykowi.

Ruano Carneiro / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar chce do Napoli. Włoski gigant nie składa oferty

Po nieudanej przygodzie w Al-Hilal i serii kontuzji Neymar wrócił do Brazylii, by odbudować formę w Santosie. Jednocześnie 33-latek wciąż marzy o powrocie do wielkiej europejskiej piłki i chce jeszcze raz zagrać na najwyższym poziomie. Najlepiej w klubie rywalizującym o Ligę Mistrzów. Jednym z kierunków miało być właśnie Napoli.

Jak jednak podaje hiszpański SPORT, mimo chęci piłkarza temat nie wyszedł poza wstępne rozmowy jego otoczenia. Napoli nie prowadzi żadnych negocjacji w sprawie Brazylijczyka i nie planuje takiego ruchu transferowego.

Czy Neymar jeszcze wróci na wysoki poziom? Tak

Nie Tak 43%

Nie 57% 7+ Votes

Neymar zmagał się w tym roku już z trzema urazami mięśniowymi i wciąż nie odzyskał pełnej sprawności po zerwaniu więzadła krzyżowego. W efekcie europejskie kluby nie są gotowe podjąć ryzyka zatrudnienia go w obecnej formie.

W tej sytuacji realne pozostają tylko dwa scenariusze: pozostanie w Santosie przynajmniej do mistrzostw świata w 2026 roku lub przeprowadzka do MLS. Ponoć amerykański Inter Miami ma wolne miejsce dla zawodnika z kontraktem specjalnym i rzekomo chętnie widziałby Neymara u boku Leo Messiego.