Neymar według najnowszych doniesień jest cały czas głęboko rozczarowany sytuacją związaną z protestami kibiców przed jego domem. The Athletic przekonuje, że Brazylijczyk jeszcze nigdy nie czuł się tak źle w Paris Saint-Germain.

Nie milkną dyskusje związane z przyszłością Neymara

The Athletic poruszył wątek dotyczący przyszłości zawodnika

Aktualna umowa zawodnika obowiązuje jeszcze przezkilka lat

Neymar łączony z Chelsea

Neymar ma kontrakt ważny z Paris Saint-Germain do końca czerwca 2027 roku. Piłkarz w minionym roku przedłużył umowę, co nie wszystkie media kolportowały. W każdym razie rozpowszechniany jest scenariusz, zakładający, że Brazylijczyk nie wypełni porozumienia z klubem z Ligue 1.

The Athletic przekonuje, że w trakcie trwającego okna transferowego PSG chce pójść zdecydowanie w kierunku odmłodzenia zespołu. Jednocześnie Neymar nie do końca pasuje do koncepcji władz mistrzów Francji.

W każdym razie zmiana pracodawcy przez brazylijskiego piłkarza może być trudna do zrealizowania. Nie brakuje doniesień, że Neymar ma dużą ofertę z Arabii Saudyjskiej. Ponadto pojawiły się wieści o zainteresowaniu Brazylijczykiem przez Chelsea. W każdym razie ogólnie prawdopodobieństwo zmiany pracodawcy przez Neymara wydaje się bardzo niskie, daje do zrozumienia źródło.

Reprezentant Brazylii rozegrał w ostatniej kampanii 29 spotkań, notując w nich 18 trafień i 16 asyst. Neymar był wyłączony z gry z powodu kontuzji od 19 lutego.

