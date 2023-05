PressFocus Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha rozgrywa dość chimeryczny debiutancki sezon w Barcelonie. Zagwarantował drużynie wiele punktów, ale często zwyczajnie irytował

Gerard Romero donosi, że Newcastle United oferuje za Brazylijczyka 80 milionów euro. To ponad 20 milionów więcej, niż Blaugrana zapłaciła za niego przed rokiem

Choć część zarządu była zdecydowanie za pozostaniem skrzydłowego w stolicy Katalonii, wspomniana propozycja wydaje się – przy obecnej sytuacji klubu – nie do odrzucenia

Newcastle zdeterminowane, by sprowadzić Raphinhę. Co na to Barcelona?

Nie sposób jednoznacznie ocenić debiutanckiego sezonu w wykonaniu Raphinhi. Brazylijczyk jako pierwszy (i jak dotąd jedyny) zawodnik FC Barcelony zagwarantował double-double, czyli dwucyfrową liczbę bramek oraz asyst. Jest okazem zdrowia i fantastycznie pracuje w defensywie, a do tego bezpośrednio zagwarantował sporą liczbę punktów dzięki swoim bramkom czy asystom.

Z drugiej, jednak, strony, 26-latkowi brakuje podstawowej cechy dla skrzydłowego w Blaugranie: przebojowości i chęci do dryblowania. Z tego powodu Xavi Hernandez wyżej ceni sobie Ousmane’a Dembele, choć i Francuz ma przecież mnóstwo mankamentów. Ludzie decyzyjni w klubie byli rozdarci, pomiędzy chęcią sprzedaży Raphinhi, a daniem mu szansy w drugim sezonie. Świetnie zorientowany Gerard Romero donosi jednak, że Newcastle United zamierza ułatwić Dumie Katalonii decyzję. Sroki zaoferowały za Brazylijczyka 80 milionów euro. To 22 miliony więcej, niż klub zapłacił za skrzydłowego latem. Choć ostateczna decyzja nie zapadła, wydaje się, że propozycja tego rzędu jest dla niej – w obecnej sytuacji finansowej – niemożliwa do odrzucenia. Pytanie brzmi: kto mógłby zastąpić 26-latka, pozwalając jednocześnie zaoszczędzić zarobione pieniądze?

Raphinha rozegrał w tym sezonie 45 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 10 bramek i 11 asyst.

Zobacz też: Xabi Alonso rozchwytywany. Chcą go dwie wielkie marki.

Espanyol FC Barcelona 6.50 4.50 1.51 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 maja 2023 09:45 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin