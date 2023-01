fot. PressFocus Na zdjęciu: Moussa Diaby

Newcastle United od dawna chce pozyskać Moussę Diaby’ego. Do transferu skrzydłowego Bayeru Leverkusen miałoby dojść w trakcie letniego okienka.

Newcastle United ma na swoich radarach skrzydłowego reprezentacji Francji

Moussa Diaby może przenieść się na Wyspy Brytyjskie w trakcie letniego okienka transferowego

“Sroki” liczą na wydatek w okolicy 40 milionów euro

Newcastle szykuje wzmocnienia na przyszły sezon

Po przejęciu władzy przez Saudyjski Fundusz Inwestycyjny Newcastle United rozpoczęło realizację ambitnego planu, który zakłada dołączenie do czołówki angielskiej ekstraklasy. “Sroki” mają już na swoim koncie kilka kosztownych transferów, lecz starają się wzmacniać kadrę z konkretnym pomysłem.

Obecny sezon przerasta jednak ich oczekiwania, bowiem Newcastle United po osiemnastu rozegranych meczach znajduje się na trzecim miejscu w tabeli i ma realne szanse na awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Będzie to traktowane jak wynik ponad stan, dlatego zimą nie powinno dojść do wielu zmian w składzie. Władze klubu przygotowują się natomiast do kolejnej kampanii, a latem przeprowadzą transferową ofensywę.

Na liście życzeń “Srok” od dawna znajduje się Moussa Diaby. Bayer Leverkusen stawiał dotychczas wygórowane żądania, co odstraszało potencjalnych zainteresowanych. Teraz Newcastle United jest przekonane do zrealizowania tego ruchu transferowego, który miałby się odbyć po kampanii 2022/2023.

Ośmiokrotny reprezentant Francji rozgrywa kolejny dobry sezon. Aktualnie ma na swoim koncie osiem trafień i cztery asysty w 22 występach.

Newcastle United liczy, że transfer skrzydłowego zamknie się w okolicach 40 milionów euro. Niewykluczone, że będzie trzeba wyłożyć na niego nieco więcej, bowiem Bayer Leverkusen oczekuje przynajmniej 60 milionów euro.

Zobacz również: